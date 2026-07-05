PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (620) U-Bahn-Wagen mit Graffiti besprüht - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (04.07.2026) beschädigten bislang Unbekannte einen U-Bahn-Wagen auf einem Abstellgleis im Nürnberger Stadtteil Neuröthenbach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 5:15 Uhr besprühten unbekannte Täter einen auf einem Abstellgleis in der Ansbacher Straße befindlichen U-Bahn-Wagen mit Graffiti. Hierdurch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West verlief ohne Erfolg.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Ansbacher Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 0 mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 11:59

    POL-MFR: (619) Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen - Drei Personen verletzt

    Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (03.07.2026) ereignete sich in der Münchener Straße in Nürnberg ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen erlitten hierbei Verletzungen. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger deutscher Fahrer eines Krankentransportwagens die Münchener Straße stadteinwärts. Kurz vor der Kreuzung zur Zollhausstraße ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 15:11

    POL-MFR: (618) Tödlicher Verkehrsunfall auf der Südwesttangente

    Nürnberg (ots) - Am Freitagvormittag (03.07.2026) ereignete sich auf der Südwesttangente in Nürnberg ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Südwesttangente ist in Fahrtrichtung Feucht derzeit noch vollständig gesperrt. Der 51-Jährige war gegen 11:30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Südwesttangente in ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 11:36

    POL-MFR: (617) Rucksack geraubt - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (02.07.2025) schlugen Unbekannte in der Nürnberger Innenstadt einen Mann zu Boden und raubten dessen Rucksack. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 02:00 Uhr teilte ein Passant der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass er soeben einen verletzten Mann in der Grünanlage vor dem Kartäusertor antraf, welcher Hilfe benötigte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren