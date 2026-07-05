Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (620) U-Bahn-Wagen mit Graffiti besprüht - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (04.07.2026) beschädigten bislang Unbekannte einen U-Bahn-Wagen auf einem Abstellgleis im Nürnberger Stadtteil Neuröthenbach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 5:15 Uhr besprühten unbekannte Täter einen auf einem Abstellgleis in der Ansbacher Straße befindlichen U-Bahn-Wagen mit Graffiti. Hierdurch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West verlief ohne Erfolg.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Ansbacher Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 0 mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald

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