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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (621) Brand eines Hühnerstalls greift auf Dachstuhl über

Neustadt an der Aisch (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (05.07.2026) geriet in Markt Bibart (Lkrs. Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) ein Hühnerstall in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl eines angrenzenden Anwesens über.

Gegen 06:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Ansbach die Mitteilung über einen Brand eines Hühnerstalls in der Ringstraße ein. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neustadt a.d.Aisch sowie umliegender Freiwilliger Feuerwehren hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnanwesens übergegriffen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand unter Kontrolle. Das Wohnhaus ist nach jetzigem Stand nicht bewohnbar. Personen kamen nach aktuellem Stand nicht zu Schaden. Nach vorliegenden Informationen verendeten bei dem Brand 16 Tiere.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro.

Die Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Michael Sebald

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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