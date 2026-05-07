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POL-MFR: (436) Armin Backert ist neuer Dienststellenleiter in Höchstadt an der Aisch

POL-MFR: (436) Armin Backert ist neuer Dienststellenleiter in Höchstadt an der Aisch
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Höchstadt an der Aisch (ots)

Bei der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch hat ein Führungswechsel stattgefunden. Polizeihauptkommissar Armin Backert übernimmt zum 01.06.2026 die Leitung der Dienststelle in Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Er folgt damit auf die Erste Polizeihauptkommissarin Sabine Röhrer, die nach über sieben Jahren als Dienststellenleiterin der Polizei in Höchstadt an der Aisch und beinahe 40 Dienstjahren bei der Bayerischen Polizei in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Sabine Röhrer begann ihre Laufbahn 1987 als Kriminalpolizistin und fand ihre erste Verwendung nach der Ausbildung 1989 bei der Kriminalpolizei in Nürnberg. Nach ihrem Aufstieg in den gehobenen Dienst war sie über viele Jahre erneut im Kriminalfachdezernat 4 in Nürnberg tätig. Ab 2010 wechselte sie zur Kriminalpolizei Erlangen, wo sie unter anderem als stellvertretende Leiterin des Fachkommissariats 2 eingesetzt war. Seit 2018 war sie stellvertretende Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Herzogenaurach, bevor ihr 2019 die Leitung der Dienststelle in Höchstadt an der Aisch übertragen wurde.

Polizeipräsident Gernot Rochholz würdigte im Rahmen der Verabschiedung die Verdienste der langjährigen Dienststellenleiterin. Unter ihrer Führung hat sich die Sicherheitslage im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch auf konstant gutem Niveau bewegt. Zudem hob er ihre ausgeprägte Führungsstärke, ihre Sozialkompetenzen sowie ihr Engagement für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervor.

Zum Abschluss seiner Rede wünschte Rochholz der scheidenden Dienststellenleiterin einen wohlverdienten Ruhestand mit vielen neuen Eindrücken sowie Erfolg bei ihrem Herzensprojekt, einem Kinderheim in Südafrika. Bei der Überreichung der Ruhestandsurkunde würdigte er nochmals ihre Leistungen und dankte für ihren langjährigen Einsatz für die mittelfränkische Polizei.

An der Veranstaltung, die in der Fortuna-Kulturfabrik stattfand, nahmen neben dem Polizeipräsidenten auch der Erste Bürgermeister der Stadt Höchstadt an der Aisch, Alexander Schulz, Landrat Alexander Tritthart sowie weitere Vertreter der Kommunen aus dem Dienstbereich, der Justiz und der Blaulichtfamilie teil.

Landrat Tritthart lobte in seinem Grußwort die Zusammenarbeit mit Sabine Röhrer.

Mit Polizeihauptkommissar Armin Backert übernimmt kein Unbekannter die Leitung der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch. Er hatte die Dienststelle bereits in den vergangenen Monaten als stellvertretender Leiter mitgeführt.

Er trat 2003 in den Polizeidienst ein und war nach seiner Ausbildung zunächst im Streifendienst bei der Polizeiinspektion Herzogenaurach eingesetzt. Nach seinem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg, das er 2013 als Jahrgangsbester abschloss, war er in verschiedenen Funktionen innerhalb des Polizeipräsidiums Mittelfranken tätig. Seine Stationen führten ihn unter anderem zur Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, zur Kriminalpolizei und ins Polizeipräsidium Mittelfranken sowie zu den Polizeiinspektionen Feuchtwangen, Lauf an der Pegnitz und Neustadt an der Aisch. Zuletzt war er stellvertretender Dienststellenleiter in Höchstadt an der Aisch.

Polizeipräsident Rochholz zeigte sich überzeugt, mit Armin Backert eine hervorragende Besetzung für die Leitung der Dienststelle gefunden zu haben. Backert habe in seinen bisherigen Funktionen seine Führungsqualitäten und sein umfassendes polizeiliches Fachwissen eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Eine besondere Verbindung zur Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch besteht für den neuen Dienststellenleiter auch persönlich. Bereits sein Vater war über viele Jahre Angehöriger der Dienststelle und bekleidete ebenfalls eine Führungsposition.

Erstellt durch: Michael Sebald

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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