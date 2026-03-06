PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (207) Hybridbatterien aus Fahrzeugen gestohlen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bislang Unbekannte entwendeten zwischen Montagnachmittag (02.03.2026) und Donnerstagmittag (05.03.2026) die Batterien von zwei Hybridautos im Nürnberger Osten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von 15:00 Uhr (Montag) bis 12:00 Uhr (Donnerstag) gingen die unbekannten Täter zwei hybride Fahrzeuge der Marke Toyota an, die Am Messehaus und in der Hintermayrstraße parkten. Die Unbekannten drangen durch gewaltsames Entfernen einer Scheibe in den Fahrzeuginnenraum ein, um an die unter der Rücksitzbank befindliche Hybridbatterie zu gelangen.

Der Entwendungsschaden beläuft sich in Summe auf mindestens 2000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam vor Ort und führte Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 16:10

    POL-MFR: (206) Brand eines Reisebusses

    Erlangen (ots) - Am Mittwochnachmittag (04.03.2026) geriet in Erlangen ein Reisebus in Brand. Glücklicherweise kamen dabei keine Personen zu Schaden. Ein Zeuge teilte gegen 15:40 Uhr der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass auf einem Betriebsgelände in der Hilpertstraße ein Omnibus brenne. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt vor Ort eintrafen, stand das Fahrzeug ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:02

    POL-MFR: (204) Die Polizei informiert in der Nürnberger Innenstadt

    Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) sucht die Nürnberger Polizei das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in der Nürnberger Innenstadt. Bei allen Fragen rund um Sicherheit und Ordnung: sprechen Sie uns gerne an! Beamte des Polizeipräsidiums Mittelfranken nehmen im Zeitraum von 12:00 - 16:00 Uhr gezielt Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren