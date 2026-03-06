Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (207) Hybridbatterien aus Fahrzeugen gestohlen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bislang Unbekannte entwendeten zwischen Montagnachmittag (02.03.2026) und Donnerstagmittag (05.03.2026) die Batterien von zwei Hybridautos im Nürnberger Osten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von 15:00 Uhr (Montag) bis 12:00 Uhr (Donnerstag) gingen die unbekannten Täter zwei hybride Fahrzeuge der Marke Toyota an, die Am Messehaus und in der Hintermayrstraße parkten. Die Unbekannten drangen durch gewaltsames Entfernen einer Scheibe in den Fahrzeuginnenraum ein, um an die unter der Rücksitzbank befindliche Hybridbatterie zu gelangen.

Der Entwendungsschaden beläuft sich in Summe auf mindestens 2000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam vor Ort und führte Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

