PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (866) 41-jähriger Solomon A. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots)

Seit Samstag (06.09.2025) wird der 41-jährige Solomon A. aus Erlangen vermisst. Die Polizei Erlangen-Stadt bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der persönliche Kontakt zu dem 41-Jährigen brach im Verlauf des Samstags ab. Seitdem wurde der Vermisste nicht mehr gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Personenbeschreibung sowie ein Lichtbild des Vermissten können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090622/index.html

Die Polizei bittet bei der Suche nach Solomon A. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 41-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Rufnummer 09131 7600, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 15:20

    POL-MFR: (865) Bus kollidierte mit zwei Fahrzeugen - mehrere Personen verletzt

    Fürth (ots) - Am Montagmittag (08.09.2025) ereignete sich im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Bus mit zwei entgegenkommenden Autos kollidierte. Mehrere Personen zogen sich Verletzungen zu. Der Linienbus war gegen 12:50 Uhr auf der Würzburger Straße in Richtung Seukendorf unterwegs. Kurz vor der Burgfarrnbacher Ortsmitte geriet das ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:54

    POL-MFR: (864) Wohnungseinbruch in Roth - Zeugen gesucht

    Roth (ots) - Sonntagnacht (07.09.2025) gelangten bislang unbekannte Täter in ein Anwesen in Roth. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich gegen 23:45 Uhr Zugang zu dem Anwesen in der Gartenstraße, in dem sich ein Büro und eine Wohnung befinden. Die Täter gelangten auch in den Keller des Anwesens. Zu einem Entwendungsschaden ist es nach momentanen Ermittlungsstand ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:58

    POL-MFR: (863) Mehrere Diebstähle an geparkten PKW - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - In der Zeit von Samstag (06.09.2025) bis Montag (08.09.2025) kam es im Nürnberger Osten vermehrt zu Diebstählen an geparkten Autos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 09:00 Uhr (Samstag) und 03:35 Uhr (Montag) bauten Unbekannte von insgesamt sieben geparkten Pkw Außenspiegel, Rücklichter und Fahrtrichtungsanzeiger ab und entwendeten diese. Die Fahrzeuge parkten in der Ostendstraße, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren