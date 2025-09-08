Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (866) 41-jähriger Solomon A. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots)

Seit Samstag (06.09.2025) wird der 41-jährige Solomon A. aus Erlangen vermisst. Die Polizei Erlangen-Stadt bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der persönliche Kontakt zu dem 41-Jährigen brach im Verlauf des Samstags ab. Seitdem wurde der Vermisste nicht mehr gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Personenbeschreibung sowie ein Lichtbild des Vermissten können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090622/index.html

Die Polizei bittet bei der Suche nach Solomon A. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 41-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Rufnummer 09131 7600, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell