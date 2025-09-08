Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (865) Bus kollidierte mit zwei Fahrzeugen - mehrere Personen verletzt

Fürth (ots)

Am Montagmittag (08.09.2025) ereignete sich im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Bus mit zwei entgegenkommenden Autos kollidierte. Mehrere Personen zogen sich Verletzungen zu.

Der Linienbus war gegen 12:50 Uhr auf der Würzburger Straße in Richtung Seukendorf unterwegs. Kurz vor der Burgfarrnbacher Ortsmitte geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte zunächst mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher durch die Wucht des Zusammenstoßes in einen Innenhof geschleudert wurde. Im weiteren Verlauf prallte der Bus gegen ein Taxi. Die Pkw-Fahrerin, der Taxifahrer, der Busfahrer sowie zwei Fahrgäste des Linienbuses erlitten hierbei Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Personen in umliegende Krankenhäuser.

Eine verständigte Streife der Verkehrspolizei Fürth nahm den Unfall vor Ort auf. Der genaue Unfallhergang steht hierbei im Zentrum der weiteren Ermittlungen.

Erstellt durch: Christian Seiler

