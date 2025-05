POL-MFR: (452) Verkehrsteilnehmer aus fahrendem Pkw heraus beschossen - Tatverdächtige festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagvormittag (01.05.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern in der Münchener Straße in Nürnberg. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Unfallzeugen. Am Donnerstagmorgen fanden sich zum Auftakt der Motorradsaison gut 30.000 Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen in der Münchener Straße in Nürnberg ein. Gegen 10:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Motorradfahrerin die ...

