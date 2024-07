POL-MFR: (751) Fußgängerin tödlich verletzt

Lauf an der Pegnitz (ots) - Am Dienstagvormittag (16.07.2024) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2236 bei Schnaittach (Lkrs. Nürnberger Land). Ein 34-jähriger Mann erlitt tödliche Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 09:00 Uhr ein 34-jähriger Mann mit seinem VW-Bus (ID-Buzz) die Staatsstraße 2236 von Eckental kommend in Richtung Schnaittach. Aus noch nicht ...

mehr