POL-MFR: (611) Bagger brannte aus

Neustadt a.d. Aisch (ots) - Im Zeitraum von Freitagabend (07.06.2024) bis Samstagmorgen (08.06.2024) beschmierten Unbekannte unter anderem ein Hoftor in Markt Bibart (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) mit Hakenkreuzen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im genannten Zeitraum sprühten Unbekannte ein Hakenkreuz an ein Hoftor eines Anwesens "Am Graben" in neongelber Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe ...

