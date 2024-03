Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (263) Mehrere Brände in Beerbach - Tatverdächtiger festgenommen

Abenberg (ots)

Seit dem 23.02.2024 ereigneten sich im Abenberger Gemeindeteil Beerbach (Lkrs. Roth) mehrere Brände (siehe Meldung 202 vom 24.02.2024). Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. In der Nacht auf Freitag (15.03.2024) nahmen die Beamten kurz nach einem erneuten Brand einen Tatverdächtigen fest.

Wie berichtet kam es allein in der Nacht vom 23. auf den 24.02.2024 an drei verschiedenen Örtlichkeiten zum Brand einer Scheune, eines Unterstandes sowie von Kartonagen in einer Halle. Am 05. sowie am 10.03.2024 brannten ein Holzstoß beziehungsweise ein Holzunterstand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt insgesamt im Bereich von rund 250.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach leitete frühzeitig umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Die Beamten standen hierbei im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein 38-jähriger Mann in Tatverdacht.

Nach einem erneuten Brand an einem mit Brennholz beladenen Anhänger am späten Donnerstagabend (14.03.2024) nahmen Einsatzkräfte der Polizei den Mann vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Der 38-Jährige wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

