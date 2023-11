POL-MFR: (1285) Aggressiver Ladendieb griff Polizisten an

Stein (ots) - Ein Unbekannter brach in der Nacht von Freitag auf Samstag (03./04.11.2023) in eine Bäckerei in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein. Hinweise zu dieser Tat nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken entgegen. Der Einbrecher gelangte im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr (Fr) und 03:30 Uhr (Sa) über eine Hintertür in die Backstube des Betriebs in der Rothenburger ...

