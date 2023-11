POL-MFR: (1283) Einbruch in Bäckerei - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Zirndorf (ots) - Am Freitagvormittag (03.11.2023) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Cadolzburger Gemeindeteil Schwadermühle (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Hinweise. Der Täter drang in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr über die Kellertür in das Einfamilienhaus Am Farrnbach ein. Im Gebäude durchsuchte der Einbrecher mehrere Zimmer. Ob er hierbei Gegenstände entwendete, ...

