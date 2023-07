POL-MFR: (859) Getuntes Pedelec aus dem Verkehr gezogen

Erlangen (ots) - In der Regnitz bei Erlangen entdeckten Wassersportler am Freitagnachmittag (21.07.2023) eine Leiche. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den seit Dienstag (18.07.2023) vermissten 27-Jährigen handelt (siehe Meldung 843). Die Wassersportler waren in den Nachmittagsstunden mit einem Schlauchboot auf der Regnitz unterwegs, als sie gegen 16:30 Uhr im Bereich des Wehrs am Werker ...

