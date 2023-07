POL-MFR: (827) Tödlicher Unfall bei Bauarbeiten

Büchenbach (ots) - Am Freitagnachmittag (14.07.2023) zeigte sich ein 62-jähriger Mann einer 37-jährigen Frau in einem Waldstück südlich von Büchenbach im Landkreis Roth in exhibitionistischer Art und Weise. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen 16:30 Uhr joggte die Geschädigte auf einem Waldweg in Richtung Büchenbach. Hierbei passierte sie den ...

mehr