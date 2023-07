Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (825) Exhibitionist in Fürth - Tatverdächtiger festgenommen

Fürth (ots)

Ein Mann hat sich in der Nacht von Donnerstag (13.07.2023) auf Freitag (14.07.2023) vor einer 31-Jährigen im Stadtgebiet Fürth in schamverletzender Weise gezeigt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Gegen 00:30 Uhr ging die Geschädigte mit ihrem Hund im nordöstlichen Bereich des Stadtparks "An den Gärten" spazieren, als ein Unbekannter durch lautes Stöhnen von einer Parkbank aus auf sich aufmerksam machte, während er in schamverletzender Weise an sich manipulierte.

Nachdem die 31-Jährige an ihm vorbeigelaufen war, folgte der Täter ihr in einigem Abstand, während sie die Polizei verständigte.

Im Rahmen der daraufhin sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten die eingesetzten Polizeibeamten noch im Nahbereich einen 34-jährigen Tatverdächtigen fest. Dieser versuchte beim Anblick der Beamten zu flüchten, den Polizisten gelang aber nach kurzer Verfolgung die Festnahme.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

