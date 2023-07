POL-MFR: (798) Tödlicher Badeunfall in der Norikusbucht

Erlangen (ots) - In der Nacht von Freitag 07.07.2023 auf Samstag 08.07.2023 erlitt ein Mann bei einem Streit in Erlangen-Büchenbach Stichverletzungen. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger wurde kurz darauf festgenommen. Der 27-Jährige traf gegen 00:30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße Am Europakanal auf einen 39-jährigen Mann und seinen ebenfalls ...

