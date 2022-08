Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Auf der Flucht Ladendetektiv verletzt

Nach Diebstahl aus Supermarkt Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

Am Montag (15.8.), gegen 17.45 Uhr, hat ein kriminelles Duo in einem Supermarkt in der Rudolf-Diesel-Straße verschiedene Gegenstände entwendet. Die Ladendetektive beobachteten das Treiben der jungen Männer und sprachen diese darauf an. In diesem Zusammenhang versuchten die beiden Tatverdächtigen umgehend zu flüchten. Die zwei Ladendetektive versuchten das zu verhindern, wodurch sie nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt wurden. Sie konnten einen der Tatverdächtigen festhalten, sein Komplize flüchtete in Richtung eines dortigen Schnellrestaurants. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos.

Der Flüchtige konnte nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem mehrere Elektrogeräte erbeuten. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird momentan auf circa 500 Euro geschätzt.

Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkles Haar. Zudem trug er eine Sonnenbrille, eine braune Weste sowie beigefarbene Shorts.

Das Kommissariat 42 im 3. Polizeirevier Darmstadt nimmt Hinweise zum Fall unter der Telefonnummer 06151 969 - 41310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell