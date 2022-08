Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Montag (15.8.) machten sich Einbrecher an einer Wohnung in der Gruberstraße zu schaffen. Die bislang unbekannten Täter brachen die Wohnungstür auf, durchwühlten die Räume und entwendeten unter anderem Schmuck und elektronische Geräte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Schaden über mehrere Tausend Euro ...

