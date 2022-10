POL-MFR: (1279) Fahrradfahrer leistete Widerstand

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (16.10.2022) griff ein Unbekannter eine junge Frau in Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach) an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Frau verließ in den frühen Morgenstunden eine Diskothek in der Ansbacher Straße und ging zu Fuß nachhause. Gegen 05:30 Uhr sprach sie ein unbekannter Mann in der Sterngasse an, stieß sie zu Boden und würgte sie ...

mehr