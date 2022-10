Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1278) Junge Frau angegriffen - Zeugenaufruf

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (16.10.2022) griff ein Unbekannter eine junge Frau in Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach) an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Frau verließ in den frühen Morgenstunden eine Diskothek in der Ansbacher Straße und ging zu Fuß nachhause. Gegen 05:30 Uhr sprach sie ein unbekannter Mann in der Sterngasse an, stieß sie zu Boden und würgte sie anschließend. Als sich die Frau gegen den Angriff wehrte und laut um Hilfe rief, flüchtete der unbekannte Mann.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Figur, südländisches Erscheinungsbild, kurze wellige Haare. Der Mann war dunkel gekleidet.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Ansbacher Kriminalpolizei hat in enger Abstimmung mit der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell