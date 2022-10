POL-MFR: (1275) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Bad Windsheim (ots) - Am späten Freitagabend (14.10.2022) brach in einer Obdachlosenunterkunft in Bad Windsheim (Lkrs. Ansbach) ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 23:15 Uhr teilte ein Bewohner der Unterkunft am Spitalwall über Notruf eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude mit. Unmittelbar zuvor habe es im Flur des ersten Stockwerkes gebrannt. Den Bewohnern gelang es jedoch, ...

