POL-MFR: (1025) Geistig verwirrter Mann löste Polizeieinsatz aus

Nürnberg (ots)

Ein 38-jähriger Mann rief durch sein Verhalten am Freitagnachmittag (19.08.2022) in der Nürnberger Innenstadt die Polizei auf den Plan. Weil er unter anderem zwei Frauen sexuell belästigte, nahmen ihn Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in Gewahrsam.

Der Mann fiel mehreren Passanten gegen 14:45 Uhr am Platz vor der Lorenzkirche auf, weil er laut herumschrie. Zwei Frauen habe er zudem im Bereich der U-Bahnanlage Lorenzkirche unsittlich berührt. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte den Mann im U-Bahnhof antreffen und in Gewahrsam nehmen. Als ihn die Beamten zum Dienstfahrzeug verbrachten, grölte der 38-Jährige mehrfach rechtsextreme Parolen und zeigte den Hitlergruß.

Die Polizei veranlasste die Unterbringung des offenbar geistig verwirrten Mannes in einer psychiatrischen Fachklinik.

Erstellt durch: Marc Siegl

