POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Gestohlenes Wohnmobil an der Grenze aufgefunden - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 13:17 Uhr

Das in der Nacht zu Freitag, 7.1.2022 in Vorhelm gestohlene Wohnmobil wurde in Vorpommern an der Grenze aufgefunden. Die Fahndung nach dem Fahrzeug ist eingestellt.

