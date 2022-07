POL-MFR: (831) Mann mit Schusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Erlangen (ots) - In der Nacht zum Freitag (08.07.2022) brach ein Unbekannter in ein Restaurant im Erlanger Westen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Der Einbrecher drang gegen 00:45 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die Gaststätte in der Äußeren Brucker Straße ein. In den Räumlichkeiten des Gastronomiebetriebs öffnete der Unbekannte eine Kasse und entwendete mehrere tausend Euro Bargeld. Der ...

