Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schrott gestohlen

Teistungen (ots)

Metallschrott aus einem Vorgarten klauten Unbekannte am Donnerstag, gegen 16.40 Uhr, in der Hauptstraße. Zeugen hatten einen roten Pritschenwagen beobachtet, auf den Unbekannte den Schrott aufluden. Im Anschluss fuhren sie davon. Am Auto sollen sich Kennzeichen mit der Kombination KS-HK befunden haben. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sofortige Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

