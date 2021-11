Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Taschendiebstahl gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Polizei in Heiligenstadt sucht Zeugen zu einem Taschendiebstahl am Donnerstag, 11. November in Heiligenstadt. Ein Mann hatte seine Laptoptasche aus dem Auto geholt und über die Schulter gehangen. Als er sich noch einmal in das Auto beugte um den Zündschlüssel zu nehmen, hörte er ein Motorengeräusch. Im selben Augenblick verspürte er einen Zug an der Schulter. Ein Unbekannter hatte die Laptoptasche ergriffen und flüchtete mit einem Motorroller. Geschehen ist der Diebstahl gegen 12.50 Uhr auf dem Großraumparkplatz in der Robert-Koch-Straße auf Höhe der Apotheke. Der Motorroller soll schwarz und blau gewesen sein, besetzt mit einer Person. Diese trug einen schwarzen Vollhelm. Der Motorroller war mit ca. 50 ccm motorisiert. Auffällig am Fahrer war die sehr bunte Jacke. Er trug eine hellblaue Jeans. Der Motorroller fuhr vom Parkplatz weiter in Richtung Aegidienstraße. Die gestohlene Laptoptasche hat die Farbe hellbraun, beige, mit einem abgesetzten cremefarbenen Viereck an der Vorderseite. In der Tasche bewahrte der Mann persönliche Dokumente und Bargeld auf. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist der Motorroller aufgefallen und kann Angaben zum Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell