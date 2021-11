Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer nach Unfall auf Bundesstraße verletzt

Leinefelde (ots)

Am Donnerstag, gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Autofahrer in seinem VW Passat die Bundesstraße 247 von Ferna in Richtung Leinefelde. An der Auffahrt Breitenbach zur Bundesstraße kollidierte er mit einem Ford Focus, dessen 63-jähriger Fahrer von Breitenbach aus auf die Bundesstraße auffuhr. Der Fahrer im vorfahrtsberechtigten Passat versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber eine Berührung mit einem entgegenkommenden Sattelzug nicht vermeiden. Der Passatfahrer musste im Krankenhaus behandelt werden. Sein Auto und die Zugmaschine des Sattelzuges wurden abgeschleppt. An der Unfallstelle kam es ca. drei Stunden zu Behinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell