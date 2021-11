Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentliche Einwahl gestört

Nordhausen (ots)

Derzeit ist die öffentliche Einwahl 03631/960 in die Landespolizeiinspektion Nordhausen gestört. Wir arbeiten an dem Problem. Im Notfall wählen Sie bitte die 110. Erreichbar sind rund um die Uhr auch die Polizeidienststellen in Sondershausen, Heilbad Heiligenstadt, Mühlhausen, Bad Langensalza und Artern.

