POL-MFR: (362) Missglücktes Rauschgiftgeschäft - Strafverfahren eingeleitet

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (16.03.2022) raubten zwei Jugendliche in der Nürnberger Innenstadt Bargeld von einem 55-jährigen Mann. Ein Polizist in Freizeit nahm einen der beiden Tatverdächtigen vor Ort fest. Der andere wurde noch am selben Abend ermittelt. Gegen 23:55 Uhr traten zwei 16-Jährige an der ...

mehr