POL-MFR: (361) Bargeld an U-Bahnhaltestelle geraubt - Polizist nahm einen Tatverdächtigen fest

Am Mittwochabend (16.03.2022) raubten zwei Jugendliche in der Nürnberger Innenstadt Bargeld von einem 55-jährigen Mann. Ein Polizist in Freizeit nahm einen der beiden Tatverdächtigen vor Ort fest. Der andere wurde noch am selben Abend ermittelt.

Gegen 23:55 Uhr traten zwei 16-Jährige an der U-Bahnhaltestelle Lorenzkirche einem 55-Jährigen Mann gegenüber und bettelten um Geld. Als dieser Bargeld aus der Hosentasche holte, schubsten ihn die zwei Jugendlichen und entrissen ihm das Geld. Der 55-Jährige blieb unverletzt.

Ein Polizist, der sich auf dem Nachhauseweg befand, beobachtete zufällig den Vorfall und konnte zunächst beide Täter an ihrer Flucht hindern. Als der Beamte einen der beiden auf dem Bahnsteig vorläufig festnahm, flüchtete der andere zu Fuß mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag.

Eine hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte brachte den Minderjährigen zur Dienststelle. Da der Jugendliche nicht seinen Erziehungsberechtigten übergeben werden konnte, wurde er aufgrund seines Alters dem Jugendamt vorgeführt und anschließend in einer passenden Einrichtung untergebracht.

In Bezug auf den geflüchteten Tatverdächtigen nahm das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen auf. Da dieser bei seiner Flucht ein Ausweisdokument zurück gelassen hatte, steht die Identität des 16-Jährigen ebenfalls fest. Die beiden Jugendlichen müssen sich nun wegen des Verdachts des Raubes verantworten.

