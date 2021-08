Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1074) Einfamilienhaus in Vollbrand

Röttenbach (ots)

Am Samstagmittag (31.07.2021) geriet ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Röttenbach aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Ein Bewohner verletzte sich bei einem Löschversuch.

Die Bewohner bemerkten gegen 11:45 Uhr einen Brand im Dachgeschoss ihres Einfamilienhauses am Gewerbering.

Zunächst versuchte ein 51-jähriger Bewohner die Flammen noch eigenständig zu löschen. Dies gelang ihm jedoch nicht und er musste sich ins Freie retten. Bei dem Löschversuch zog er sich Verletzungen zu, so dass ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus einliefern musste.

Eine weitere Bewohnerin konnte ebenfalls eigenständig das Anwesen verlassen. Weitere Personen waren von dem Brand nicht betroffen.

Trotz des Einsatzes von zahlreichen umliegenden Feuerwehren griffen die Flammen schließlich auf das gesamte Gebäude über. Der Schaden dürfte bei mehreren hunderttausend Euro liegen.

Umliegende Anwesen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt.

Die Einsatzleitung veranlasste aufgrund der starken Rauchentwicklung während des Brandes Lautsprecherdurchsagen, um die Bevölkerung entsprechend zu warnen.

Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen.

