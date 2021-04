Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (465) Kontrolle führte zu Marihuana-Plantage

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (01.04.2021) durchsuchten Polizeibeamte im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof die Wohnung eines 36-Jährigen. Die Beamten stießen dabei unter anderem auf eine Marihuana-Plantage.

In der Bayernstraße in Nürnberg kontrollierten am Donnerstagabend gegen 16:00 Uhr Beamte des Unterstützungskommandos (USK) der Bereitschaftspolizei zunächst einen 34-jährigen Mann. Bei ihm fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel auf.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Wohnung in Zerzabelshof, in der mutmaßlich Betäubungsmittel verkauft wurden.

Nach richterlicher Anordnung durchsuchten die Polizeibeamten schließlich die Wohnung eines 36-Jährigen in der Passauer Straße. Dabei stießen sie auf eine Marihuana-Plantage und andere Betäubungsmittel. Des Weiteren fanden die Beamten mehrere Fahrräder auf, deren Eigentumsverhältnisse bislang unklar sind.

Die Polizeibeamten stellten die Betäubungsmittel und die Fahrräder sicher.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 36-jährigen Wohnungsinhaber wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei. Weiterhin werden die Eigentumsverhältnisse der aufgefundenen Fahrräder entsprechend geprüft.

Markus Baumann

