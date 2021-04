Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (464) Vier Jugendliche beim Baggerfahren ertappt

Fürth (ots)

Am Samstagnachmittag (03.04.2021) wurden vier Jugendliche am Golfplatz festgenommen, nachdem sie in eine Baustelle eingedrungen waren und mit einem Bagger Gegenstände beschädigt hatten. Gegen 16:30 Uhr war das Quartett im Alter von 16 und 17 Jahren in eine Baustelle neben dem Golfplatz eingedrungen. Sie hatten den Bauzaun bei Seite geschoben und die Tür des Bauwagens aufgehebelt. Daraus entwendeten sie Fahrzeugschlüssel, um mit dem Baustellenbagger herumzufahren. Bei ihrer Fahrt beschädigten sie Holzpaletten, Blumenkübel und den Bauzaun.

Dem noch nicht genug, fuhren die Vier auf dem angrenzenden Golfplatz auch noch unbefugt mit einem Golfkart herum. Die Fahrt endete dann an einem Baum. Die Jungs flüchteten und zurück blieb ein beschädigtes Golfmobil.

Mithilfe eines Zeugen konnten die Jugendlichen im Nahbereich von Polizeistreifen festgestellt und festgenommen werden. Der angerichtete Schaden wird sich vermutlich auf etliche hundert Euro summieren und die Tatverdächtigen werden nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs angezeigt.

Rainer Seebauer/n

