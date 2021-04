Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (462) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt - Mehrere Verstöße geahndet

Fürth (ots)

Am vergangenen Freitag (02.04.2021) führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Fürth Geschwindigkeitsmessungen auf der B8 durch. Trotz des Feiertags mussten zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet werden - dem Spitzenreiter droht wegen einer Überschreitung von knapp 100 km/h ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Die Beamten führten die Messungen in den Nachmittagsstunden auf der B8 zwischen Burgfarrnbach und Seukendorf durch. Insgesamt überschritten 77 Verkehrsteilnehmer die in dem Bereich erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Während 64 Verkehrsteilnehmer mit Verwarnungen davonkamen, überschritten 13 Fahrerinnen und Fahrer die Höchstgeschwindigkeit um 21 km/h oder mehr und müssen deshalb mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Den Höchstwert erzielte der Fahrer eines Audi A4 - er fuhr mit 216 km/h durch die Messstelle. Der Mann muss nun neben zwei Punkten in Flensburg und einer Geldbuße in Höhe von 600 Euro mit einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Marc Siegl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell