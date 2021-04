Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (453) Aufzuchtanlage für Betäubungsmittel aufgefunden

Hersbruck (ots)

Am Sonntagabend (04.04.21) fanden Beamte der Hersbrucker Polizei in einem Haus in einem Ortsteil von Pommelsbrunn (Lkrs. Nürnberger-Land) eine Aufzuchtanlage mit etwa 30 Cannabispflanzen.

Gegen 21:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Streit gerufen, bei dem ein Mann seine Frau geschlagen haben soll. Beim Eintreffen einer Streife soll sich der Tatverdächtige im Haus versteckt haben. Bei einer Nachschau im Keller des Hauses fanden die Beamten eine Aufzuchtanlage mit etwa 30 teilweise hüfthohen Canabispflanzen. Die Pflanzen wurden abgeerntet und mit allen zur Aufzuchtanlage gehörenden Gegenständen sichergestellt.

Gegen den 41-jährigen Tatverdächtigen wurde seitens der Staatsanwaltschaft Haftantrag gestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. / Rainer Seebauer

