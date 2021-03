Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (428) Senioren am Geldautomaten abgelenkt und betrogen - Warnung

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (27.03.2021) wurden zwei Senioren an verschiedenen Tatörtlichkeiten jeweils beim Abheben am Geldautomaten durch unbekannte Täter abgelenkt und dazu gebracht, ihre PIN einzugeben. Im Nachhinein stellten die Geschädigten fest, dass sie um mehrere hundert Euro betrogen worden waren.

Im ersten Fall war der 71-jährige Geschädigte gerade dabei, an einem Geldautomaten einer Bank in der Eibacher Hauptstraße / Forstweiherstraße Geld abzuheben. Hier wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihm eine Karte, ähnlich einer EC-Karte vorhielt und fragte, wo er diese einschieben müsse. Außerdem äußerte er in englischer Sprache, dass seine eigene EC-Karte gerade eben eingezogen wurde. Im Anschluss daran kam ein zweiter unbekannter Mann hinzu. Er gab dem Senior den "Ratschlag" drei Mal die eigene PIN einzugeben, dann würde seine EC-Karte wieder ausgeworfen werden. Der 71-Jährige war durch die Ansprache derart abgelenkt, dass er daraufhin die Geheimnummer eingab. Zu Hause bemerkte er, dass rund 1000 Euro unberechtigt von seinem Konto abgehoben worden waren.

Beschreibung der unbekannten Männer:

Beide ca. 25 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, bräunliche Hautfarbe, asiatisch/indisches Aussehen, beide sprachen Englisch mit unbekanntem Akzent.

Der zweite, ähnlich gelagerte Fall, ereignete sich gegen 16:00 Uhr in der Sonnenstraße, in der Nähe des U-Bahnhofes Bauernfeindstraße.

Der 76-jährige Geschädigte hob auch hier beim dortigen Bankinstitut Geld am Geldautomaten ab. Das Bargeld wurde ausgeworfen, die Karte jedoch nicht. Als der Geschädigte versuchte, die Karte aus dem Automaten heraus zu bekommen, wurde er von einer unbekannten männlichen Person in gebrochenem Deutsch mit den Worten "PIN PIN" angesprochen. Der 76-Jährige gab hierauf erneut seine PIN Nummer über das Display ein. Zu Hause angekommen telefonierte der Geschädigte mit der Bank und musste erfahren, dass mittlerweile in zwei Fällen über 1000 Euro von seinem Konto abgehoben worden waren.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 165 cm groß, ca. 40 - 60 Jahre alt, normale Figur. Osteuropäisches Aussehen, sprach gebrochen deutsch.

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die um den Tatzeitunkt herum auffällige Beobachtungen gemacht oder Personen wahrgenommen haben, auf die die Beschreibung zutrifft, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Weiterhin warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche:

- lassen Sie sich beim Abhebevorhang nicht ansprechen - wenn es technische Probleme gibt, verständigen Sie, wenn möglich, das entsprechende Bankinstitut

(Telefonnummer am Automaten)

- geben Sie niemals nach Aufforderung ihre PIN am Automaten ein - in akuten Gefahrensituationen (beispielsweise Ansprache durch Unbekannte in der Bank)

verständigen sie umgehend den Notruf der Polizei 110

Janine Mendel / tb

