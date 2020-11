POL-MFR: (1727) Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen nach Einbrüchen

Polizeipräsidium Mittelfranken

Nach zwei Einbrüchen, die Ende vergangener Woche in Erlangen stattgefunden haben, bittet die Kriminalpolizei Erlangen um Zeugenhinweise. Im Stadtteil Büchenbach brach ein unbekannter Täter von Donnerstag auf Freitag (26./27.11.2020) in ein Schreibwarengeschäft ein, in der Innenstadt stieg ein Einbrecher von Samstag auf Sonntag (28./29.11.2020) in eine Gaststätte ein.

In das Schreibwarengeschäft in der Büchenbacher Dorfstraße drang der Täter in der Zeit zwischen 19:00 Uhr (Do) und 06:15 Uhr (Fr) ein. Hierzu hebelte er die Eingangstür des Ladens auf. Derzeit ist noch ungeklärt, ob der Unbekannte aus dem Schreibwarengeschäft, das auch als Lottoannahmestelle und Paketshop dient, Wertgegenstände entwendet hat. Der entstandene Sachschaden schlägt mit rund 1000 Euro zu Buche. Beamte der Kriminalpolizei Erlangen führten eine Spurensicherung am Tatort durch.

Die Gaststätte in der Goethestraße suchte zwischen 13:30 Uhr (Sa) und 13:00 Uhr (So) ebenfalls ein Einbrecher heim. Hier waren drei Spielautomaten das Ziel des Täters. Insgesamt dürfte er bei dem Aufbruch mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet haben. Die Tatortarbeit führten in diesem Fall Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken durch.

Das Erlanger Kommissariat für Einbruchsdelikte übernimmt in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen an den beiden Tatorten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

