POL-MFR: (255) Zeugensuche nach versuchten Einbrüchen

Dinkelsbühl (ots)

Unbekannte Einbrecher versuchten gestern (24.02.2020) in drei Häuser in Ehingen (Lkrs. Ansbach) einzudringen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr versuchten der oder die Täter die jeweiligen Haustüren der Anwesen "Am Buckhansen" aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. So konnten die mutmaßlichen Einbrecher nicht in die Häuser vordringen und es entstand nach ersten Ermittlungen kein Entwendungsschaden. Die Beschädigungen an den Haustüren belaufen sich allerdings auf jeweils etwa 1.000 Euro.

Die Ansbacher Kripo bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

