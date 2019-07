Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Mann erleidet am Steuer medizinischen Notfall

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalles ist am Montagmorgen, gegen 8.56 Uhr, ein 64 Jahre alter Mann aus Delmenhorst mit seinem Pkw von der Thüringer Straße abgekommen, durch einen Zaun auf eine Grünfläche gefahren und unmittelbar vor einer Hauswand zum Stehen gekommen. Ersthelfer zogen den Mann aus seinem Fahrzeug und reanimierten diesen. Der Delmenhorster wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebt aber weiterhin in Lebensgefahr. Zur Höhe der durch den Unfall entstandenen Sachschäden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

