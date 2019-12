Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1833) Pkw-Aufbrüche in der Nürnberger Südstadt - Zeugenaufruf(

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag (19.12.19 - 22.12.19) kam es in der Nürnberger Südstadt zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum schlugen unbekannte Täter jeweils die Seitenscheiben geparkter Pkw ein und entwendeten teilweise innenliegende Gegenstände.

Die Tatorte lagen in diesen Fällen in der Pillenreuther Straße, An den Rampen, Markgrafenstraße, Hummelsteiner Weg und in der Sperberstraße.

An den Rampen beobachtete ein Zeuge am Sonntag (22.12.19) um 10:00 Uhr eine flüchtende Person, die zuvor an einem abgestellten Fahrzeug hantiert hatte. Bei genauer Nachschau wurde festgestellt, dass auch hier die Seitenscheibe eingeschlagen worden war.

Beschreibung der flüchtenden Person: Ca. 180 cm, schlank, trug eine schwarze gepolsterte Jacke, eine blaue bis dunkle Jeans und eine dunkle Mütze.

Der durch die Taten entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Der Entwendungsschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Die Ermittlungen zu den Pkw-Aufbrüchen werden vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich um die Tatorte aufgefallen sind, nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 entgegen.

