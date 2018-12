POL-MFR: (1808) Trickdiebe überlisteten Senior - Die Polizei warnt vor Zetteltrick

Erlangen (ots) - Gestern Vormittag (06.12.2018) haben Trickdiebe einen Rentner in Erlangen um seine Ersparnisse gebracht. Mit dem sogenannten Zetteltrick überlisteten die Täter den 93-Jährigen und erbeuteten einen hohen Bargeldbetrag.

Die unbekannten Diebe schlugen gegen 11:15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Hertleinstraße zu. Zunächst klingelte eine Frau an der Tür des 93-jährigen Mannes und gab an, einen Zettel zu benötigen, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen. Als sich der Senior mit der Frau in die Küche begab, betrat ein Komplize unbemerkt die Wohnung und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Nachdem die Frau den Rentner ausreichend lange abgelenkt hatte, verließ sie die Wohnung. Der 93-Jährige musste im Nachhinein feststellen, dass ihm ein Bargeldbetrag von mehreren tausend Euro fehlte.

Personenbeschreibung: Ca. 165 cm groß, kräftige Figur, dunkler Hauttyp, bekleidet mit einer Winterjacke.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich der Hertleinstraße aufgefallen sind und dort beispielsweise an Wohnungstüren geklingelt haben, können der Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 gemeldet werden.

In diesem Zusammenhang warnt die Kriminalpolizei erneut vor Trickdieben, die unter Vorwänden in die Wohnungen älterer Menschen gelangen und gibt folgende Verhaltenstipps:

- Schauen Sie bei Besuchern zunächst durch den Türspion oder verwenden Sie die Sprechanlage.

- Lassen Sie grundsätzlich keine fremden Personen in Ihre Wohnung!

- Bei angeblicher Notlage an der Tür: Vergewissern Sie sich, ob der Besucher die betroffenen Nachbarn wirklich kennt?

- Begeben Sie sich nicht mit fremden Personen in Ihre Wohnung, um beispielsweise Zettel auszufüllen.

- Ziehen Sie, wenn möglich, immer eine Person Ihres Vertrauens hinzu!

- Nehmen Sie ohne vorherige Absprache mit Ihren Nachbarn nichts entgegen.

- Gehen Sie gegen penetrante oder zudringliche Besucher notfalls energisch vor - Scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu rufen!

- Verständigen Sie im Zweifelsfall den Polizeinotruf 110!

Sollten Sie trotz aller Vorsicht Opfer eines solchen Trickdiebstahls geworden sein, verständigen Sie umgehend die Polizei und erstatten Anzeige. Eine schnell eingeleitete Fahndung erhöht die Chance auf die Festnahme der Täter.

