Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Während der Sommerferien: Kriminalpolizeiliche Beratung nach Vereinbarung oder an Aktionstagen und Infoständen

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Coesfeld (ots)

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in der Bernhard-von-Galen-Straße 7a in Coesfeld ändert während der Sommerferien (20.07.-01.09.26) ihr Beratungsangebot. Während dieser Zeit ist eine persönliche Beratung nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Stattdessen besuchen die Experten der Beratungsstelle Wochenmärkte im Kreis Coesfeld. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Informationen zu den derzeit häufigsten Betrugsmaschen an der Haustür und am Telefon. Die Fachberaterinnen und Fachberater erläutern, wie Täter vorgehen, woran sich Betrugsversuche erkennen lassen und wie man sich wirksam davor schützen kann.

Darüber hinaus erhalten Besucher Hinweise zum Schutz des eigenen Fahrrads. Ein weiterer Schwerpunkt ist der sichere Umgang mit dem Internet.

Termine für Juli:

Do. 23.07 Senden Fr. 24.07 Billerbeck Do. 30.07 Nottuln Fr. 31.07 Lüdinghausen Fr. 31.07 Olfen

Darüber hinaus können Kinder zwischen 10-16 Jahren in Begleitung eines Erziehungsverantwortlichen die Mitmach-Aktion "CyberFit - ready, click, safe!" besuchen. Möglich ist das nach vorheriger Anmeldung jeden Dienstag von 10 Uhr bis 15 Uhr. Die Kinder können an verschiedenen Stationen Themen wie Sexting, Cybergrooming, Deepfakes & Co. kennenlernen, sich informieren und mit kurzen Filmen, interaktiven Games und in einem digitalen sowie analogen Quiz ihr Wissen testen.

Während der Ferien ist die Beratungsstelle telefonisch und per Mail zur individuellen Vereinbarung erreichbar unter 02541-14 444 und E-Mail: KKVorbeugung.Coesfeld@polizei.nrw.de.

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