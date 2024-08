Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall - Auto kollidiert mit Motorrädern

Coesfeld (ots)

Bei dem schweren Verkehrsunfall, der sich gegen 11.20 Uhr auf der B474 ereignete, ist ein Motorradfahrer gestorben. Drei weitere wurden verletzt. Die Gruppe niederländischer Motorradfahrer war auf der B474 aus Richtung B67 kommend in Richtung A43 unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wendete ein entgegenkommender Autofahrer verbotswidrig und übersah dabei die Gruppe. Zwei Motorräder prallten daraufhin gegen das Heck des Autos, zwei weitere konnten noch ausweichen. Ein 33-jähriger Niederländer verstarb durch den Zusammenstoß an der Unfallörtlichkeit. Drei weitere niederländische Staatsbürger sowie der 79-jährige Autofahrer aus Münster wurden verletzt und durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die Unfallaufnahme unter Beteiligung eines Unfallaufnahmeteams aus Münster sowie eines unabhängigen Gutachters dauert derzeit noch an. Die Fahrbahn der B474 bleibt bis auf Weiteres zwischen der B67 und dem Autobahnkreuz Dülmen Nord in beide Richtungen gesperrt.

Erstmeldung:

Auf B474 in Dülmen kam es am heutigen Vormittag, gegen 11.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Es sind Personen verletzt. Die Fahrbahn ist derzeit, auf dem neu gebauten Teilstück zwischen dem Autobahnkreuz Dülmen Nord und der alten B474, in beide Richtungen gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Weitere Informationen folgen.

