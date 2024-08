Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An den Wiesen

Sachbeschädigung an Skateranlage - Zeugen gesucht!

Unbekannte Tatverdächtigte beschädigten am 02.08.2024, in der Zeit von 23.10 Uhr bis 23.40 Uhr, einen Abflusschacht an einer neu errichteten kommunalen BMX- und Skateanlage auf der Straße "An den Wiesen" in Dülmen, indem sie auf unbekannte Weise ein Feuer im Inneren des Schachtes entzündeten. Durch die Hitzeeinwirkung wurde die innere Kunststoffverkleidung des Schachtes, sowie ein Laubfangkorb aus Kunststoff zerstört. Die Feuerwehr Dülmen löschte das Feuer.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

