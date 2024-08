Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag (02.08.2024) auf Samstag (03.08.2024) in einen Massagesalon auf der Elsa-Brändström-Straße in Dülmen ein. Hierzu öffneten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Salons. Sie entwendeten eine Geldkassette mit den Einnahmen (niedriger dreistelliger Betrag) aus dem ...

