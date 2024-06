POL-COE: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer, Alleinunfall, 59399 Olfen

Coesfeld (ots) - Bei Gartenarbeiten geriet am Freitag (28.06.) gegen 09:45 Uhr eine Hecke in Brand. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Havixbeck gelöscht. Neben der Hecke wurde auch eine Prüfmessstelle eines Energie- und Wasserversorgers beschädigt, Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Verursacherin erwartet eine Strafanzeige. Rückfragen bitte an: ...

