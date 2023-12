Coesfeld (ots) - Ein Behördenfahrzeug (Opel Movano) vom Kreis Coesfeld sicherte am 20.12.2023, gegen 11.20 Uhr, die Grünarbeiten auf der Südallee in Ascheberg und war zu diesem Zweck am Fahrbahnrand abgestellt. Das Fahrzeug war zur Absicherung mit gelben Rundumkennleuchten und doppeltem gelben Blicklicht am Heck abgestellt, als ein Wohnmobil in gleicher Richtung ...

mehr