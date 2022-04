POL-COE: Coesfeld/ Betrüger mit WhatsApp-Masche erfolgreich

Coesfeld (ots) - An der Coesfelder Straße sind Unbekannte in einen Keller eingebrochen. Zwischen 15 Uhr am vergangenen Donnerstag (07.04.22) und 14.45 Uhr am Dienstag (12.04.22) verschafften sich die Täter Zugang. Sie entwendeten einen Akkuschrauber. Bargeld und Schmuck erbeuteten Unbekannte am Dienstag (12.04.22) aus einer Wohnung an der Eisenbahnstraße. Zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr brachen die Täter die Wohnungstür auf. Auch in einen Kindergarten an der Clemenstraße ...

