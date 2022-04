Coesfeld (ots) - Auf Werkzeuge hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (6.4.) bei einem Einbruch in eine Werkstatt auf einem Bauernhof im Letter Bruch abgesehen. Sie brachen ein Vorhängeschloss auf und gelangte so in das Innere. Dort stahlen sie diverse Elektrowerkzeuge. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

