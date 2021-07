Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L581/ Straße nach Lkw-Unfall wieder frei

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4462860# Die L581 ist nach einem Lkw-Unfall wieder frei. Diese war für die Bergung von circa 6 Uhr bis 12 Uhr rund sechs Stunden gesperrt. Ursprungsmeldung: Am Freitagmorgen (23.07.21) ist ein Lkw auf der L581 von der Straße abgekommen. Gegen 6.05 Uhr befuhr der 40-jährige Fahrer aus Hamm die Landstraße aus Roxel kommend in Richtung Havixbeck. Kurz hinter der Burg Hülshoff verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und kippte auf die Seite. Mit einem Rettungswagen kam der schwer verletzte Fahrer in ein Krankenhaus. Die L581 ist derzeit für die Bergung des 7,5-Tonners noch gesperrt. Diese dauert möglicherweise noch über den Mittag hinaus an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell